Bărbatul suspectat că a ucis o tânără de 18 ani a fost PRINS

Sursă: realitatea.net

După ore de căutări cu drone și câini de urmă, bărbatul suspectat că ar fi ucis o elevă de 18 ani, găsită vineri pe un câmp din Bihor, a fost prins. Tânăra se afla în practică la o fermă de animale din zonă, iar dispariția ei a declanșat una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din ultimele luni.

Poliția din Bihor a făcut publică fotografia și semnalmentele principalului suspect: Bóné Jozsef-Zsolt, un bărbat de 39 de ani din Parhida.

Pentru a-l găsi pe făptaș au fost mobilizate forțe suplimentare de Poliție și Jandarmerie. În zonă au fost instalate filtre rutiere, iar echipele de căutare verifică mai multe perimetre cu ajutorul câinilor de urmă, al dronelor și al unui elicopter.

În plus, uspectul a fost dat și în consemn la frontieră.

IPJ Bihor a cerut oamenilor să nu încerce să intre în contact cu bărbatul și să sune imediat la 112 dacă îl observă sau dacă au informații despre locul în care s-ar putea afla.

Corpul neînsuflețit al tinerei prezenta mai multe leziuni în zona gâtului, iar echipajele medicale au intervenit de urgență la fața locului, însă nu au putut face altceva decât să constate decesul.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS, principalul suspect ar fi un îngrijitor de la ferma unde eleva efectua practica.