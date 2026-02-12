Actualitate· 1 min citire
6 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei
12 feb. 2026, 15:42
Actualizat: 12 feb. 2026, 15:42
6 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei
Articol scris de Scris de Realitatea de Oradea
În total, de la începutul sezonului, au fost raportate 74 de decese
Şase persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei, iar în total, de la începutul sezonului, au fost raportate 74 de decese, potrivit Institutului Naţional de Statistică.
În săptămâna 2 - 8 februarie s-au înregistrat peste 100.000 de cazuri de infecţii respiratorii - în scădere faţă de săptămâna anterioară.
Faţă de aceeaşi săptămână a sezonului precedent, scăderea este de 33%.
În prima săptămână din luna februarie s-au înregistrat 6.700 de cazuri de gripă clinică, de asemenea în scădere faţă de săptămâna anterioară, dar şi faţă de anul trecut. Până în prezent au fost înregistrate 1.300.000 de vaccinări antigripale.
Citește și:
- 08:32 - 28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Aceștia se aflau într-o excursie cu școala organizată în vacanța intersemestrială
- 08:30 - Alertă MAE: sute de români din Dubai și Doha solicită sprijin consular după suspendarea zborurilor din Orientul Mijlociu
- 08:28 - Donald Trump amenință Iranul cu o reacție „fără precedent” după anunțul privind moartea lui Ali Khamenei
- 21:42 - Israelul și SUA au atacat Iranul. Ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – SURSE israeliene
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News