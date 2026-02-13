56 de intervenții Salvamont în ultimele 24 de ore
56 de intervenții Salvamont în ultimele 24 de ore
20 dintre persoanele salvate au fost transportate la spital cu ambulanţele
Salvamontiştii au intervenit pentru salvarea a 56 de persoane de pe munte în ultimele 24 de ore, potrivit Dispeceratului Naţional Salvamont. Printre solicitări s-au numărat şi apeluri din zona Braşovului.
Au fost înregistrate şase intervenţii ale Salvamont Municipiul Braşov şi alte trei ale Salvamont Judeţul Braşov, ceea ce plasează zona noastră printre cele cu activitate ridicată în acest interval.
La nivel naţional, 20 dintre persoanele salvate au fost transportate la spital cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont, iar alte persoane au fost lăsate să plece cu aparţinătorii după evaluare medicală. O persoană a fost găsită decedată şi predată Serviciului de Medicină Legală.
În total, dispeceratul a primit 56 de apeluri de urgenţă, cele mai multe din Lupeni şi Voineasa, dar şi din Cluj, Sinaia, Maramureş, Caraş-Severin, Prahova sau Suceava. Au mai fost primite 36 de apeluri prin care turiştii au cerut informaţii despre trasee.
Pentru braşoveni şi turiştii care ies în această perioadă pe munte, datele confirmă din nou presiunea constantă asupra echipelor locale de intervenţie şi nevoia de informare şi echipare corectă înainte de plecare.
Citește și:
- 08:32 - 28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Aceștia se aflau într-o excursie cu școala organizată în vacanța intersemestrială
- 08:30 - Alertă MAE: sute de români din Dubai și Doha solicită sprijin consular după suspendarea zborurilor din Orientul Mijlociu
- 08:28 - Donald Trump amenință Iranul cu o reacție „fără precedent” după anunțul privind moartea lui Ali Khamenei
- 21:42 - Israelul și SUA au atacat Iranul. Ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – SURSE israeliene
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News