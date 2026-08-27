Avocatul Vlad Tobă, acuzații grave la adresa CNA: „Membrii Consiliului atacă politica editorială și încalcă libertatea de exprimare”

Publicat 27 aug. 2026, 12:16 Sursă Realitatea PLUS

După luni de presiuni și decizii controversate ale Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), instanța dă dreptate postului de televiziune Realitatea Plus. Avocatul Vlad Tobă a explicat în direct impactul juridic al ultimei decizii pronunțate de Curtea de Apel București, subliniind că interpretările eronate ale reglementatorului pot atrage răspunderea juridică a celor implicați.

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