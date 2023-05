Poate ca una dintre cele mai importante dicutii de la Bruxelles este aceea pentru eliminarea procentului de 9,4 % din PIB din PNRR. Ministrul Muncii asteapta un raspuns in acest sens din partea Comsieiei Europene. Din cauza acestui procent, spunea ministrul, ca Romania este condamnata la saracie pana in 2070.

O alta discutie la fel de importanta vizeaza gasirea unei solutii privind eliminarea inechităților privind pensiile militare de stat, si aici vorbim despre indexarea pensiilor militare cu 4,6%, masura care spunea Guvernul de la Bucuresti ca poate fi aplicată de la începutul anului viitor.

Premierul Nicolae Ciuca, lideru al PNL, spune ca abia dupa rotativa vor avea loc noi discutii privind pensiile speciale si abia aspoi se va gasi o solutie.

De partea cealalta, presedintele PSD Marcel Ciolacu este gata sa isi puna la bataie propria functie. El a spus ca pensiile speciale vor fi eliminate pana la rotativa si a mentionat ca nu va renunta in privinta adoptarii legii cu privire la reformarea pensiilor speciale. Mai mult, Ciolacu a precizat ca este dispus in calitate de viitor prim-ministru sa isi asume raspunderea pentru o astfel de lege in Parlament si ca „va pleca acasa” daca aceasta nu va trece la vot.