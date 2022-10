Cearcănele apar atunci când pielea de sub ambii ochi pare întunecată, în nuanţe violet sau brun. Este diferit de vânătăile în jurul unui ochi de la o rănire sau roșeață și umflarea unui ochi cauzată de o infecție.

Cearcănele de sub ochi, de obicei, nu sunt un semn al unei probleme medicale. Atunci când devin inestetice şi persistente, cearcănele pot reprezenta un motiv de ingrijorare. Ele conferă feţei un aspect tern, obosi, îmbătrânit, trist, astfel că pot afecta percepţia de sine, având impact pe scăderea calităţii vieţii acestor persoane.

Cauze:

Cearcănele pot debuta la orice vârstă, chiar din perioada adolescenţei, şi afectează atât femeile, cât şi bărbaţii.

Popular se consideră că ele apar atunci când suntem obosiţi, deshidratați şi că sunt o marcă a nopţilor pierdute. Acestea pot fi factori care să influenţeze apariţia şi persistenţa cearcănelor, dar cauzele sunt de multe ori altele.

Constituirea cearcănelor poate avea la bază mai multe cauze, care să se combine între ele, şi anume:

– cantitatea mică de ţesut adipos în jurul ochilor

– Înaintarea în vârstă- laxitate cutanată a zonei din jurul ochiului, cu piele subţiată şi deshidratată, prin transparenţa căreia se observă mai pronunţată reţeaua vasculară a zonei sau care reflectă, in mod modificat, lumina.

– tulburări ale circulaţiei zonei din jurul ochilor – vase de sânge şi limfatice, unori însoţite de mici extravazări ale hematiilor din vasele de sânge

– depozite de melanină (pigment de culoare brună) la nivelul dermului – al doilea strat al pielii sau depozite de „colesterol” sau grasimi, xantelasme

– hiperpigmentări postinflamatorii în zona din jurul ochilor

– structura osoasă – dacă este proeminentă, ochii par mai adânciţi în orbite şi se crează un anumit relief al zonei, care poate reflecta anormal lumina, creând tonuri inestetice, mai închise la culoare decât pielea din restul feţei

– mai rar, ele pot trăda instalarea unor afecţiuni sistemice (boli ale întregului organism) ca in cazul afectiunilor hepatice( cand pielea din jurul ochilor se intuneca), renale sau hormonale, cand cearcanele sunt dublate de pungi ale zonei palpebrale inferioare si superioare.

Si plansul excesiv poate afecta calitatea pielii periorbitale, ducand la accentuarea marcata a cearcanelor.

Când consultăm un medic?Cearcănele de sub ochi, de obicei, nu sunt o problemă medicală. Dacă decolorarea și umflarea apar doar sub un singur ochi și par să se agraveze în timp, discutați cu medicul dumneavoastră. Dacă doriți o soluție mai durabilă decât vă pot oferi corectoarele și cremele fără prescripție medicală, consultați un dermatolog pentru sfaturi suplimentare. În funcție de cauza cercurilor de sub ochi, medicul dumneavoastră vă poate recomanda creme prescrise sau o combinație de tratamente pentru a șterge sau reduce decolorarea. Terapia cu laser sau peelingurile chimice pot fi de ajutor în unele cazuri. Golurile care provoacă umbre pot fi netezite cu materiale de umplutură injectabile, iar intervenția chirurgicală poate elimina pleoapele umflate. Cearcănele ușoare până la moderate răspund adesea bine la tratamente simple cum ar fi:

1. Comprese reci. Vasele de sânge dilatate de sub ochi pot contribui la apariția cearcănelor sub ochi. Încercați să țineți o compresă rece, o linguriță răcită sau o pungă de mazăre congelată înfășurată într-o cârpă moale pe zona cearcănelor.

2. Perne suplimentare. Ridicați-vă capul cu două sau mai multe perne pentru a preveni umflarea care se dezvoltă atunci când lichidul se acumulează în pleoapele inferioare.

3. Somn suplimentar sau așa numitul ”somn de frumusețe”. Deși nopțile scurte nu cauzează de obicei cearcănele sub ochi, lipsa somnului poate face umbrele și cercurile pe care le aveți deja mai evidente.

4. Utilizarea locală a unor creme destinate îngrijirii zonei din jurul ochilor, produse ce imbunâtâțesc hidratarea, elasticitatea şi, per total, calitatea pielii din jurul ochilor. Acestea conţin agenţi cu mecanisme de acţiune variate: antioxidanţi ( vitaminei C, vitaminei E, cafeina), agenţi care să amelioreze circulaţia sanguină şi limfatică a zonei (cafeina, vitamina K), produşi de depigmentare.

IMPORTANT: Informațiile din acest articol sunt recomandări generale cu caracter informativ, facultativ, ce nu înlocuiesc indicațiile unui medic specialist.

