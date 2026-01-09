HOCHEI: România, învinsă de Marea Britanie la Mondialul U-20

Selecționata României a fost învinsă de formația Marii Britanii cu scorul de 2-1 la Campionatul Mondial de hochei pe gheață Under-20, Divizia a II-a, Grupa A, găzduită de Berceni Arena din București.

Brynley Capps și Bailey Yates au marcat golurile oaspeților, în timp ce pentru tricolori a punctat Alpar Kovacs asistat de brașoveanul Tudor Nechita. Tricolorii aveau nevoie de victorie în timp regulamentar pentru a mai putea spera la o calificare, dar au fost dominați în primele două reprize clar de britanici.

Deși au controlat ultimele 20 de minute, românii nu au putut emite pretenții la victorie. În alte meciuri, Croația a învins China cu 4-3, iar Coreea de Sud a surclasat Spania cu 8-1.

În clasament, pe primul și promovată în eșalonul superior este Coreea de Sud, cu 12 puncte, urmată de Marea Britanie, 9 puncte, România, 6 puncte, Croația, 5 puncte, China, 4 puncte, Spania, 0 puncte. Ultimele meciuri vor avea loc sâmbătă, Marea Britanie - China, Croația - Spania și Coreea de Sud - România.