Hagi a lăsat loc de interpretări după înfrângerea cu Bosnia. Florin Gardoș explică declarațiile selecționerului

Gică Hagi a ridicat semne de întrebare privind viitorul său pe banca naționalei după înfrângerea României cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-4. Selecționerul a spus că echipa trebuie să obțină rezultate „cu mine, fără mine” și a cerut timp înainte de a explica ce va face în continuare.
Declarațiile au fost interpretate ca un posibil semnal privind o despărțire de echipa națională, însă fostul internațional Florin Gardoș are o altă explicație.
Gardoș: Hagi nu s-ar fi referit la demisie
Invitat să comenteze situația, Florin Gardoș a spus că nu crede că Hagi a anunțat o eventuală plecare. „Nimeni nu e de neînlocuit”, a explicat fostul fundaș, considerând că selecționerul s-ar fi referit la faptul că rezultatele României trebuie să continue indiferent de persoana aflată pe banca tehnică.
Gardoș a admis însă că prestația cu Bosnia ridică probleme și că diferențele individuale dintre cele două loturi au devenit evidente în timpul partidei.
Hagi și-a asumat greșelile
După meci, selecționerul a recunoscut că planificarea pentru partida cu Bosnia nu a fost una reușită. Hagi a ales să nu înceapă cu mai mulți jucători importanți, printre care Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Răzvan Marin și Dennis Man.
„Planificarea a fost proastă! Eu n-am trecut examenul”, a spus Hagi, adăugând că vrea să aibă timp să analizeze situația înainte de a vorbi despre următoarea sa decizie.
Ce urmează pentru națională
În ultimele partide ale campaniei, Hagi ar putea reveni la o formulă apropiată de cea folosită în meciul cu Suedia. Rațiu, Drăgușin, Răzvan Marin și Dennis Man sunt printre jucătorii care pot reveni în primul 11.
Deocamdată, nu există un anunț oficial privind o eventuală plecare a lui Hagi de la echipa națională. Declarațiile selecționerului și reacțiile apărute după meci au alimentat însă discuțiile despre viitorul său.