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Ziua Imnului Național al României. Ceremonii militare organizate în întreaga țară de MApN

Ziua Imnului Național al României

Ziua Imnului Național al României

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 29 iul. 2026, 10:00

România sărbătorește miercuri, 29 iulie, Ziua Imnului Național, iar Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase în numeroase garnizoane din țară pentru a marca acest moment simbolic.

Ceremonia principală, în Piața Tricolorului din București

Potrivit unui comunicat al MApN, ceremonia oficială din Capitală va avea loc de la ora 10:00, în Piața Tricolorului, situată în fața Palatului Cercului Militar Național.

Programul include:

  • un serviciu religios;

  • prezentarea semnificației și simbolisticii versurilor Imnului Național al României;

  • un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale.

O zi dedicată unuia dintre simbolurile fundamentale ale statului

Ziua Imnului Național al României a fost instituită prin Legea nr. 99/1998 și este celebrată anual la data de 29 iulie.

Imnul „Deșteaptă-te române!” este unul dintre cele mai importante simboluri ale statului român, alături de drapel și stemă. Cântecul a devenit un simbol al luptei pentru libertate și unitate națională încă din perioada Revoluției de la 1848.

Cine a creat imnul „Deșteaptă-te române!”

Melodia imnului a fost compusă de Anton Pann, iar versurile au fost scrise de poetul Andrei Mureșanu. Poemul patriotic „Un răsunet”, publicat în 1848, a stat la baza actualului imn național.

După căderea regimului comunist, „Deșteaptă-te române!” a fost adoptat oficial ca imn al României în anul 1990, devenind expresia idealurilor de libertate, demnitate și solidaritate ale poporului român.

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