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Românii, tot mai nemulțumiți de Bolojan: criza energetică se adâncește, iar soluțiile concrete lipsesc

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat18 aug. 2026, 09:04
SursăRealitatea PLUS

România trece printr-o criză energetică fără precedent. Dunărea a ajuns la un nivel critic, iar reactoarele de la Cernavodă au fost oprite din cauza nivelului scăzut al apei. Ilie Bolojan spune că autoritățile au făcut tot ce era posibil pentru a ține criza sub control. Mai mult, premierul demis susține că problemele din energie nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta și că în aproximativ 2-3 ani, prețul energiei va scădea. Românii îl contrazic însă radical, conform Realitatea PLUS.

Oamenii spun că premierul nu a făcut nimic concret pentru a scoate România din criză și că lipsesc soluțiile pentru o problemă care îi afectează direct.

Nemulțumirea oamenilor este tot mai mare, iar promisiunea că prețurile vor scădea peste doi sau trei ani nu îi convinge. Românii spun că au nevoie de măsuri clare acum, nu de explicații și termene îndepărtate. Mulți îl acuză pe Ilie Bolojan că nu a rezolvat nimic și că a lăsat problemele din energie să se adâncească. În timp ce premierul demis cere răbdare, oamenii așteaptă soluții rapide pentru facturile și scumpirile pe care le suportă deja.

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