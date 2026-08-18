Comitetul pentru energie s-a reunit în plină criză. România, fără producția nucleară: se caută soluții

Publicat 18 aug. 2026, 10:00 Actualizat 18 aug. 2026, 10:01 Sursă Realitatea PLUS

Comitetul pentru energie se reunește din nou, în plină criză energetică. Reprezentanții Ministerului Energiei discută astăzi, de la ora 10.00, cu liderii marilor companii din sector despre situația de criză și despre efectele opririi centralei de la Cernavodă. România a rămas fără producția de energie nucleară și a fost nevoită să acopere deficitul prin importuri și prin redeschiderea centralelor pe cărbune.

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