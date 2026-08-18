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Crescătorii de animale, în pragul falimentului. Producția de carne și lapte din România, grav afectată

Efectivele de oi au scăzut

Efectivele de oi au scăzut

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat18 aug. 2026, 08:29
SursăRealitatea.net

România își pierde animalele într-un ritm alarmant. Crescătorii sunt la un pas de faliment, totul după ce efectivele de porci și bovine au scăzut cu peste 40 la sută în ultimii ani. În tot acest timp, fermierii sunt loviți din toate părțile și ajung să renunțe, rând pe rând, la animale. Prețurile tot mai mari la combustibil și furaje, costurile ridicate ale energiei electrice, dar și restricțiile impuse în urma focarelor de boli pun o presiune uriașă pe ferme. Pentru mulți crescători, toate aceste probleme au devenit insuportabile, iar singura soluție rămâne închiderea fermelor.

Cea mai gravă situație este în cazul suinelor. România mai are acum aproximativ 3,1 milioane de porci, față de 5,3 milioane în 2006. Numărul lor a scăzut cu peste 4 la sută doar în ultimul an, spune Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Nici în cazul vacilor situația nu este mai bună. România mai are aproximativ 1,93 milioane de bovine, cu aproape 41 la sută mai puține decât în 2006.

Fermierii din Gorj au avut o întâlnire cu liderul AUR, George Simion, în fața căruia au mărutisit că peste 500 de oi vor fi sacrificate doar în acest județ din cauza pestei micilor rumegătoare, iar efectele economice sunt devastatoare.

La sfârșitul lunii iulie a acestui an, mii de crescători au venit să protesteze la București, în fața Guvernului, după ce le-a fost interzis să exporte carne din cauza focarelor de pestă.

Potrivit autorității sanitar veterinare, România are aproximativ 1,4 milioane de capre, cu aproape 12 la sută mai puține decât în urmă cu un an.

Scumpirile la pompă și la energia electrică îi fac pe mulți fermieri să renunțe la animale și să pună lacăt crescătorilor.

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