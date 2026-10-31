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Zbor Wizz Air Oradea-Bergamo deviat la Budapesta din cauza unor probleme tehnice

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat31 oct. 2026, 10:04
Sursăjurnnaluldearges

Cursa W4 7692, plecată vineri, 30 octombrie, din Oradea spre Bergamo, a fost deviată către Budapesta după ce echipajul a semnalat probleme tehnice. Zborul a fost reluat de la aeroportul ungar.

Aeronava a decolat de pe Aeroportul Oradea la ora 20:16, cu o întârziere față de programul inițial de 19:35. Câteva minute după plecare, pilotul a anunțat pasagerii că nu este posibilă continuarea traseului spre Italia.

Potrivit unor informații publicate de e-Bihoreanul, un pasager a relatat că echipajul nu a oferit detalii despre natura defecțiunii și că nu au fost semnalate turbulențe sau alte incidente vizibile în timpul zborului.

Avionul a aterizat la Budapesta în jurul orei 20:40. Călătorii au fost transportați cu autobuzele către zona de tranzit, unde li s-a cerut să rămână în perimetrul indicat pentru a fi îmbarcați rapid într-o altă aeronavă.

Wizz Air a informat pasagerii prin SMS și e-mail că zborul spre Bergamo urma să fie reluat de la Budapesta la ora 22:25. Sosirea la destinație era estimată pentru ora locală 23:45.

Până la momentul publicării știrii, compania aeriană nu a făcut publice detaliile tehnice care au determinat devierea cursului.

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