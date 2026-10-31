Zbor Wizz Air Oradea-Bergamo deviat la Budapesta din cauza unor probleme tehnice

Publicat 31 oct. 2026, 10:04 Sursă jurnnaluldearges

Cursa W4 7692, plecată vineri, 30 octombrie, din Oradea spre Bergamo, a fost deviată către Budapesta după ce echipajul a semnalat probleme tehnice. Zborul a fost reluat de la aeroportul ungar.

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