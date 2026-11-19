Inspectorii DSVSA Bihor au sancționat cu 31.700 de lei nereguli legate de sănătatea animalelor în octombrie și au identificat un focar de tuberculoză bovină într-o fermă din Nojorid.
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bihor a aplicat amenzi în valoare totală de 31.700 de lei ca urmare a 1.501 de controale efectuate în luna octombrie 2026.
Neregulile sancționate includ vânzarea de animale fără documente, deținerea unor animale neidentificate și neactualizarea datelor în Baza Națională de Date (BND-SNIIA), a precizat instituția într-un comunicat transmis miercuri, 18 noiembrie 2026.
În perioada menționată, inspectorii au verificat diverse obiective, printre care cabinete veterinare, ferme, gospodării, farmacii veterinare, unități de nutriție animală și unități administrativ-teritoriale, dar și transporturi în trafic.
Focar de tuberculoză bovină la Nojorid
În cursul lunii octombrie 2026, DSVSA Bihor a identificat un focar de tuberculoză la o fermă de bovine din localitatea Nojorid. Diagnosticul a fost stabilit după analizarea unor probe recoltate într-un abator.
În urma constatărilor, autoritățile au dispus măsuri de asanare a focarului și monitorizarea efectivului de animale.