Trei fraţi români, lideri ai unei bande specializate în infracţiuni informatice, au fost prinşi în Italia

Publicat 26 aug. 2026, 13:10 Actualizat 26 aug. 2026, 13:22 Sursă realitatea.net

Trei români cu vârste cuprinse între 48 şi 51 de ani, fraţi, condamnaţi la închisoare pentru infracţiuni grave de natură economică şi informatică, spălare de bani şi reinvestirea fondurilor ilicite şi daţi în urmărire la nivel european au fost prinşi de autorităţile judiciare din Italia, în urma unei ample operaţiuni.

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