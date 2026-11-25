Românii vor putea accesa din 2027 buletinul, permisul de conducere și asigurările auto direct de pe telefon prin aplicația RO Wallet. Ministrul Digitalizării a explicat cum se va face înregistrarea pentru cei cu acte vechi.
Aplicația RO Wallet va permite cetățenilor români să acceseze documente oficiale și servicii digitale direct de pe telefonul mobil, începând cu anul 2027. Ministrul delegat al Digitalizării, Costinel Bogdan Dumitru, a prezentat detaliile implementării sistemului într-o declarație oferită postului Digi24.
Funcționalitatea aplicației va crește progresiv pe parcursul anului viitor. La lansare, numărul de servicii disponibile va fi limitat, dar autoritățile intenționează să integreze ulterior și alte instrumente digitale.
Înregistrarea pentru deținătorii de buletine vechi
Deținerea cărții electronice de identitate nu este o condiție obligatorie pentru utilizarea portofelului digital. Persoanele care au deja documentul electronic se vor putea înregistra direct în aplicație folosindu-l.
Românii care dețin încă cartea de identitate de tip vechi vor trebui să se prezinte la un ghișeu pentru a parcurge procedura de înregistrare. Astfel, portofelul digital va fi accesibil tuturor cetățenilor, indiferent de stadiul tranziției către documentele electronice.
Validarea documentelor și protecția datelor
Documentele stocate în RO Wallet nu vor fi simple copii digitale ale actelor fizice. Fiecare document va beneficia de semnătură electronică și va fi validat de instituția emitentă.
„Dacă este acolo, înseamnă că documentul respectiv este un document valid”, a precizat Costinel Bogdan Dumitru.
O altă caracteristică majoră a aplicației este posibilitatea prezentării selective a datelor personale. Utilizatorii vor putea demonstra anumite informații, cum ar fi vârsta peste 18 ani, fără a dezvălui întregul conținut al buletinului.
Ministrul a menționat că aceste informații sunt generate în unități distincte la fiecare utilizare, ceea ce împiedică stabilirea unei legături între prezentările succesive ale datelor. Funcționalitatea va fi valabilă nu doar în România, ci și în alte state membre ale Uniunii Europene, în cadrul ecosistemului european al identității digitale.
Plăți cu cardul și securitate
Pe lângă documentele de identitate și permisul de conducere, RO Wallet va integra informații privind asigurările auto. Autoritățile vizează includerea și a serviciilor de plată, inclusiv plăților cu cardul.
Pentru protecția datelor, aplicația utilizează mecanisme de criptare de ultimă generație. Datele sunt distribuite între telefonul utilizatorului și instituțiile statului, astfel încât accesarea neautorizată ar necesita compromiterea mai multor surse simultan.
Deși sistemul va fi supus unor teste riguroase de securitate, ministrul a recunoscut că nu poate garanta absența totală a incidentelor informatice. El a subliniat importanța actualizării permanente a aplicației și a capacității de reacție rapidă în caz de vulnerabilitate.