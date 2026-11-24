Polițiștii din dosarul Caracal, achitați după șapte ani de la dispariția Alexandrei Măceșanu. Decizia instanței
Alexandra Măceșanu / Sursa foto: Facebook
Patru polițiști din dosarul Caracal au fost achitați de Judecătoria Balș, după șapte ani de la dispariția Alexandrei Măceșanu. Sentința poate fi atacată cu apel.
Decizie importantă în dosarul Caracal, la peste șapte ani de la dispariția Alexandrei Măceșanu. Cei patru polițiști judecați pentru abuz în serviciu, în legătură cu modul în care au fost gestionate operațiunile de căutare a adolescentei, au fost achitați de Judecătoria Balș. Magistrații au motivat hotărârea prin faptul că faptele imputate nu sunt prevăzute de legea penală.
Sentința a fost pronunțată luni, 23 noiembrie 2026, și nu este definitivă. Aceasta poate fi contestată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Cine sunt cei patru polițiști achitați în dosarul Caracal
În fața instanței au ajuns patru foști sau actuali reprezentanți ai structurilor de poliție din județul Olt, acuzați de modul în care au gestionat sesizarea privind dispariția Alexandrei Măceșanu și operațiunile de căutare desfășurate în vara anului 2019.
Este vorba despre Nicolae Mirea, fost șef al Poliției Caracal, Violeta Mirea, care conducea la momentul respectiv Secția de Poliție Rurală Osica de Sus, Eugen Țenea, fost șef al Postului de Poliție Dobrun, și Vasile Marian, ajutor de șef de post la Dobrosloveni.
Potrivit acuzațiilor formulate în dosar, doi dintre polițiști nu ar fi înregistrat corespunzător sesizarea referitoare la dispariția adolescentei și nu ar fi respectat procedurile aplicabile în astfel de situații.
În cazul Violetei Mirea, anchetatorii au reproșat faptul că nu ar fi informat superiorii despre dispariția fetei și nu ar fi verificat activitatea subordonaților. Fostului șef al Poliției Caracal i s-a imputat că nu ar fi evaluat corect gravitatea situației și nu ar fi coordonat corespunzător echipele implicate în căutări.
Judecătoria Balș a dispus achitarea tuturor celor patru inculpați, reținând că faptele pentru care au fost trimiși în judecată nu sunt prevăzute de legea penală.
Procurorii au cerut închisoare cu executare pentru polițiști
Decizia instanței vine după ce, la termenul din 1 octombrie 2026, reprezentanta Parchetului a solicitat condamnarea celor patru polițiști la pedepse cu închisoarea în regim de detenție.
Acuzarea a susținut că obligațiile profesionale nu ar fi fost respectate și că neregulile constatate în gestionarea cazului nu puteau fi considerate simple greșeli de serviciu.
Și avocatul familiei Alexandrei Măceșanu a solicitat aplicarea unor pedepse privative de libertate.
De cealaltă parte, apărătorii celor patru inculpați au cerut achitarea, invocând lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii, absența vinovăției prevăzute de lege și insuficiența probelor pentru pronunțarea unei condamnări.
Părinții Alexandrei Măceșanu au cerut daune morale de 500.000 de euro
În cadrul procesului, părinții adolescentei au solicitat daune morale în valoare totală de 500.000 de euro, în legătură cu modul în care autoritățile au gestionat dispariția fiicei lor.
Instanța a lăsat însă nesoluționată acțiunea civilă. Ministerul Afacerilor Interne a avut calitatea de parte responsabilă civilmente în acest dosar.
Hotărârea pronunțată de Judecătoria Balș nu reprezintă o soluție definitivă, astfel că dosarul poate continua în căile de atac prevăzute de lege.
Cum a ajuns dosarul polițiștilor din cazul Caracal la Judecătoria Balș
Cei patru polițiști au fost trimiși în judecată în august 2023, fiind acuzați de abuz în serviciu în legătură cu intervenția autorităților după dispariția Alexandrei Măceșanu.
Inițial, dosarul s-a aflat pe rolul Judecătoriei Caracal, însă cauza a fost ulterior strămutată la Judecătoria Balș, unde a fost înregistrată în martie 2025.
Pe parcursul procesului au fost administrate probe, au fost audiați martori și inculpați, iar instanța a analizat acuzațiile formulate de procurori și argumentele apărării.
Deși termenul general de prescripție pentru faptele imputate ar urma să se împlinească în iulie 2027, achitarea pronunțată în acest dosar nu a fost dispusă pe motiv de prescripție. Motivul indicat de instanță a fost că faptele nu sunt prevăzute de legea penală.
Alexandra Măceșanu a sunat de trei ori la 112 înainte de tragedia din Caracal
Cazul Alexandrei Măceșanu a provocat un val de revoltă în România în vara anului 2019. Adolescenta avea doar 15 ani când a dispărut, pe 24 iulie, după ce a plecat spre Caracal.
A doua zi, fata a reușit să sune de trei ori la numărul unic de urgență 112, cerând ajutor din locuința în care era ținută captivă de Gheorghe Dincă.
Modul în care autoritățile au gestionat apelurile și operațiunile de căutare a declanșat un scandal național și a ridicat numeroase întrebări privind intervenția instituțiilor responsabile.
Gheorghe Dincă a fost condamnat definitiv, în mai 2023, la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu.
La peste șapte ani de la tragedia care a șocat România, procesul celor patru polițiști s-a încheiat în primă instanță cu o soluție de achitare, care poate fi atacată cu apel.
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