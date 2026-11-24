Parlamentarii propun includerea datei de 24 decembrie în lista sărbătorilor legale, creșterea numărului de zile libere de la 17 la 18 și extinderea minivacanței de Crăciun.
Inițiativa legislativă vizează modificarea legislației muncii prin adăugarea zilei de 24 decembrie în calendarul sărbătorilor legale. Dacă va fi adoptată, această măsură ar crește numărul total de zile libere de la 17 la 18 pentru salariații din România.
În prezent, angajații beneficiază de două zile libere legale cu ocazia Crăciunului, pe 25 și 26 decembrie. Argumentele invocate de parlamentari includ lipsa timpului suficient pentru pregătirile de sărbători și dificultățile de deplasare către familiile din alte localități.
Impactul asupra minivacanței din 2026
Pentru anul 2026, data de 24 decembrie cade într-o zi de joi, iar prima zi de Crăciun este vineri. Salariații cu program de lucru de luni până vineri ar putea beneficia astfel de patru zile libere consecutive, între 24 și 27 decembrie.
Implementarea acestei minivacanțe în acest an depinde de finalizarea procedurii legislative și de intrarea în vigoare a noilor prevederi înainte de sărbători. Până la adoptarea legii, 24 decembrie rămâne o zi lucrătoare conform legislației actuale.
Cui li se aplică noua zi liberă
Noua sărbătoare legală ar fi valabilă atât pentru bugetari, cât și pentru salariații din sectorul privat. Excepțiile prevăzute de lege rămân în vigoare, ceea ce înseamnă că angajații din spitale, transporturi și alte domenii cu activitate continuă vor putea continua să lucreze.
Conform prevederilor existente, salariații care prestează muncă în zilele de sărbătoare legală au dreptul la timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă acordarea acestuia nu este posibilă din motive justificate, angajatorul este obligat să plătească un spor salarial de minimum 100% din salariul de bază pentru orele lucrate în programul normal.
Parcursul legislativ
Proiectul se află la începutul drumului parlamentar. Senatul este prima Cameră sesizată, iar Camera Deputaților va avea rol decizional. Pentru intrarea în vigoare, textul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.