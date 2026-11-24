România are rezerve de gaze cu 10% sub nivelul din 2025, dar se menține în Top 5 european la înmagazinare. Ce spun autoritățile despre iarnă.
România are rezerve de gaze naturale cu aproximativ 10% mai mici comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, însă continuă să se numere printre primele cinci state europene în ceea ce privește gradul de înmagazinare. Informațiile au fost prezentate de ministrul Energiei, în contextul pregătirilor pentru sezonul rece.
Situația stocurilor de gaze naturale este urmărită atent la nivel european, în condițiile în care mai multe state înregistrează rezerve sub cele din anul precedent.
România, printre primele cinci țări europene la înmagazinarea gazelor
Potrivit declarațiilor ministrului Energiei, depozitele de gaze ale României înregistrează un nivel cu aproximativ 10% mai redus față de cel din 2025.
Chiar și în aceste condiții, România se află în continuare în Top 5 european în ceea ce privește gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale.
La nivelul Uniunii Europene, situația este diferită de la o țară la alta, iar rezervele de gaze sunt, în unele cazuri, cu până la 20% sub nivelul înregistrat în 2025.
Astfel, România se află într-o poziție mai bună decât numeroase alte state europene, în ceea ce privește stocurile disponibile pentru perioada următoare.
Cum va fi vremea în această iarnă și ce înseamnă pentru consumul de gaze
Un alt element luat în calcul de autorități în evaluarea situației energetice este prognoza meteorologică pentru sezonul rece.
Estimările Institutului Național de Meteorologie, prezentate în Parlament, indică posibilitatea unei ierni cu temperaturi medii cu aproximativ două grade Celsius mai ridicate decât în sezoanele reci precedente.
Temperaturile mai ridicate ar putea influența consumul de gaze naturale pentru încălzire. Cu toate acestea, autoritățile consideră că România trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu meteorologic.
România trebuie să fie pregătită pentru sezonul rece
Chiar dacă prognozele indică posibilitatea unei ierni mai blânde, nivelul rezervelor de gaze rămâne un indicator important pentru siguranța aprovizionării cu energie.
Pregătirea pentru sezonul rece presupune menținerea unei capacități adecvate de asigurare a consumului, indiferent de evoluția temperaturilor.
Poziția României în Top 5 european la înmagazinarea gazelor reprezintă un indicator relevant în actualul context energetic european, chiar dacă stocurile sunt sub nivelul celor din anul trecut.