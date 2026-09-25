Vlora Hyseni, șefa serviciilor secrete din Albania, suspendată

Potrivit realitatea.net, Vlora Hyseni, directoarea serviciilor secrete albaneze, a fost suspendată din funcție, iar pe numele ei a fost emis un mandat de arestare. Presa de la Tirana susține că Hyseni ar fi avut legături strânse cu Florian Coldea, din perioada în care acesta era consilierul premierului Edi Rama, unele surse afirmând chiar că ar fi fost pregătită operativ de fostul general SRI. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere din partea lui Coldea, însă acesta nu a răspuns până în prezent.

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