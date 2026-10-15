Pelerinaj de Sfântul Dimitrie cel Nou 2026. Programul complet al slujbelor și procesiunii „Calea Sfinților”
Pelerinaj de Sfântul Dimitrie cel Nou 2026 / Foto Facebook/Trinitas
Pelerinajul organizat cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, se va desfășura în perioada 18-28 octombrie 2026. Evenimentul religios organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor va aduce o bucurie în plus credincioșilor prin prezența moaștelor Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, care vor fi aduse la București începând de sâmbătă, 24 octombrie.
Pe parcursul celor 11 zile de pelerinaj, credincioșii vor avea posibilitatea să se închine la sfintele moaște și să participe la slujbele liturgice organizate pe Colina Patriarhiei, punctul central al manifestărilor religioase fiind ziua de marți, 27 octombrie, când este sărbătorit Sfântul Dimitrie cel Nou.
Unde și când se pot închina credincioșii la sfintele moaște
În perioada 18-23 octombrie 2026, moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie vor fi așezate spre închinare în interiorul Catedralei Patriarhale istorice.
Această măsură este determinată de lucrările de restaurare a picturii desfășurate în pridvorul catedralei. În aceste zile, programul de închinare va fi între orele 07:00 și 21:00.
Organizatorii recomandă familiilor cu copii mici să aleagă, pe cât posibil, intervalul 18-23 octombrie pentru participarea la pelerinaj, întrucât numărul credincioșilor este estimat să fie mai redus decât în ultimele zile ale sărbătorii. Astfel, închinarea se poate desfășura în condiții mai liniștite, înainte de intensificarea afluxului de pelerini.
Procesiunea „Calea Sfinților”, sâmbătă, 24 octombrie
Unul dintre cele mai importante momente ale pelerinajului va avea loc sâmbătă, 24 octombrie 2026, când, începând cu ora 12:00, se va desfășura tradiționala procesiune „Calea Sfinților”.
Anul acesta, procesiunea va reuni moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.
Procesiunea va fi organizată în două coloane, care se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei, în zona Pieței Unirii.
Prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală, purtând moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Traseul va fi următorul: Catedrala Patriarhală – Strada Patriarhiei – Bulevardul Regina Maria – baza Dealului Patriarhiei, în Piața Unirii.
Cea de-a doua coloană va porni de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou, cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Traseul va urma Strada Bibescu Vodă până la baza Dealului Patriarhiei.
După întâlnirea celor două coloane, procesiunea va continua spre Catedrala Patriarhală. La ora 12:45, la Altarul de Vară, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va întâmpina raclele cu sfintele moaște și va rosti un cuvânt de binecuvântare.
Ulterior, raclele vor fi așezate spre închinare în Baldachinul Sfinților, pe Colina Patriarhiei, unde credincioșii vor putea să se închine până la încheierea pelerinajului.
Programul liturgic al pelerinajului de Sfântul Dimitrie cel Nou 2026
Potrivit programului anunțat de Patriarhia Română, manifestările liturgice vor cuprinde Sfinte Liturghii, slujbe de Vecernie, Paraclise și Privegheri, desfășurate atât în Catedrala Patriarhală, cât și la Altarul de Vară.
Duminică, 18 octombrie 2026
09:30–12:00 – Sfânta Liturghie, la Altarul de Vară.
16:00–18:30 – Slujba Paraclisului Maicii Domnului, în Catedrala Patriarhală.
Luni, 19 octombrie 2026
09:00–10:30 – Sfânta Liturghie, în Catedrala Patriarhală.
16:00–18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.
Marți, 20 octombrie 2026
09:00–10:30 – Sfânta Liturghie, în Catedrala Patriarhală.
16:00–18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.
Miercuri, 21 octombrie 2026
09:00–10:30 – Sfânta Liturghie, în Catedrala Patriarhală.
16:00–18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.
Joi, 22 octombrie 2026
09:00–10:30 – Sfânta Liturghie, în Catedrala Patriarhală.
16:00–18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.
Vineri, 23 octombrie 2026
09:00–10:30 – Sfânta Liturghie, în Catedrala Patriarhală.
16:00–18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.
Sâmbătă, 24 octombrie 2026
09:00–10:30 – Sfânta Liturghie, în Catedrala Patriarhală.
12:00–13:30 – Procesiunea „Calea Sfinților”.
17:00–21:00 – Slujba Privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, în Catedrala Patriarhală.
Duminică, 25 octombrie 2026
09:30–12:30 – Sfânta Liturghie, la Altarul de Vară.
17:00–21:30 – Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la Altarul de Vară.
Luni, 26 octombrie 2026
09:30–12:00 – Sfânta Liturghie, la Altarul de Vară.
12:00–13:00 – Proclamarea sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari.
17:00–21:00 – Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la Altarul de Vară.
Marți, 27 octombrie 2026 – Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou
09:30–12:30 – Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită la Altarul de Vară de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și un sobor de preoți și diaconi.
17:00–21:30 – Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab, la Altarul de Vară.
Miercuri, 28 octombrie 2026
09:30–12:30 – Sfânta Liturghie, în Catedrala Patriarhală.
16:00–18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.
La finalul pelerinajului, după ce ultimul credincios se va închina, sfintele moaște vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală.
Pelerinajul de pe Colina Patriarhiei, un moment de rugăciune și comuniune
Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului pentru credincioșii din București și din întreaga țară. În fiecare toamnă, Colina Patriarhiei devine un loc de rugăciune și reculegere pentru pelerinii care vin să cinstească moaștele sfântului ocrotitor al Capitalei.
În 2026, prezența moaștelor Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea se adaugă momentelor deosebite ale sărbătorii, iar procesiunea „Calea Sfinților” va reuni, pe străzile Bucureștiului, credincioși veniți să participe la manifestările religioase.
Patriarhia Română îi îndeamnă pe pelerini să consulte programul liturgic înainte de deplasare și să ia în considerare intervalele recomandate pentru închinare, astfel încât participarea la evenimente să se desfășoare în condiții cât mai bune.
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