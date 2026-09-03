Frații Tate, un nou dosar în România. Andrew și Tristan au fost trimiși în judecată pentru trafic de minori

Andrew și Tristan Tate se confruntă cu un nou proces în România. Cei doi au fost trimiși din nou în judecată, într-un dosar în care sunt acuzați de trafic de minori, cauza fiind înregistrată joi, 3 septembrie, la Tribunalul București.
Noul dosar se adaugă problemelor judiciare cu care frații Tate se confruntă în mai multe țări, inclusiv în România și Marea Britanie.
Un nou dosar pentru Andrew și Tristan Tate
Potrivit informațiilor publicate în portalul instanțelor, cauza în care Andrew și Tristan Tate sunt inculpați pentru trafic de minori a fost înregistrată joi la Tribunalul București.
Trimiterea în judecată deschide o nouă procedură penală în România pentru cei doi frați, care au mai fost trimiși în fața instanței într-un alt dosar instrumentat de procurorii DIICOT.
În acest caz, acuzația de trafic de minori reprezintă un nou element în seria procedurilor judiciare în care sunt implicați Andrew și Tristan Tate.
Frații Tate sunt în Statele Unite și se confruntă cu extrădarea în Marea Britanie
În prezent, Andrew și Tristan Tate se află în Statele Unite, unde sunt arestați și se confruntă cu procedura de extrădare către Marea Britanie.
În Regatul Unit, cei doi sunt vizați de 59 de capete de acuzare. Printre acuzațiile formulate împotriva lor se numără violul, vătămarea corporală și infracțiuni de trafic sexual.
Procedurile judiciare din Marea Britanie se desfășoară separat de noul dosar înregistrat în România.
Un alt dosar a ajuns în instanță în 2022
Andrew și Tristan Tate au mai fost trimiși în judecată în România în 2022, într-un dosar în care sunt acuzați de viol, constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.
Dosarul respectiv a trecut printr-o etapă procedurală importantă în noiembrie 2024. Instanța a decis atunci retrimiterea cauzei la DIICOT pentru refacerea rechizitoriului, după ce au fost constatate nereguli de procedură.
Când au plecat frații Tate din România
Andrew și Tristan Tate au părăsit România în februarie 2025, după ce procurorii DIICOT le-au ridicat interdicția de a părăsi țara.
Cei doi au plecat cu un avion privat cu destinația Florida, în Statele Unite.