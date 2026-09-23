Necropsia Valentinei, tânăra găsită într-o valiză pe Olt: lovituri la cap și coaste rupte. Suspectul, căutat în străinătate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 sept. 2026, 20:39

O femeie de 28 de ani, găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, a suferit mai multe leziuni traumatice înainte de deces.

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