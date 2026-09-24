O nouă alertă aeriană în județul Tulcea!

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Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, în noaptea de 23 spre 24 septembrie, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat un grup de ținte aeriene în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Alerta a încetat la ora 05.44, iar autoritățile au transmis că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.