Canicula schimbă regulile pe șosele. Restricții de tonaj anunțate în mai multe județe

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că, în cursul zilei de duminică, între orele 12:00 și 20:00, în condițiile avertizării meteorologice cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie, ce vizează caniculă, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Arad, Bihor și Satu Mare.
Potrivit unui comunicat de presă, exceptate de la aceste restricții sunt transporturile: de persoane; de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală; vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră; funerare; poștale; de echipamente de prim ajutor; pentru distribuire de carburanți; de mărfuri sub temperatură controlată; pentru tractări vehicule avariate; pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate; cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării; de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare; de produse provenite din exploatări agricole; militare implicate în exerciții multinaționale; rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR); de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală).
Recomandări pentru șoferi
În condițiile valului de căldură persistent, cu disconfort termic deosebit de accentuat, polițiștii le recomandă conducătorilor auto adaptarea conduitei în trafic și anume:
* înainte de a porni la drum, să se asigure că presiunea din pneuri este cea recomandată pentru sezonul cald, iar sistemele de climatizare sunt funcționale. Temperatura ridicată din habitaclu va accentua starea de oboseală ce se manifestă prin întârzierea reacțiilor, dificultate în concentrare, căscat repetat, clipire deasă sau chiar adormire la volan;
* să fie atenți la faptul că reflexiile date de razele solare foarte puternice pot crea dificultăți conducătorilor auto în perceperea obstacolelor și anticiparea conduitei celorlalți participanți la trafic;
* să evite pe cât posibil călătoriile în jurul orelor caniculare, în special șoferii cu probleme de sănătate, iar dacă deplasarea este necesară să opteze pentru o persoană care să îi însoțească;
* în cazul călătoriilor pe distanțe lungi, să efectueze opriri mai dese, în spațiile de servicii sau în parcările amenajate, pentru repaus și hidratare corespunzătoare, pentru a preveni instalarea stării de oboseală, care poate afecta vigilența la volan;
* să păstreze o distanță adecvată în mers, pentru a putea reacționa în siguranță în caz de nevoie;
* să folosească centura de siguranță și dispozitivele de fixare pentru protejarea pasagerilor;
* să nu efectueze manevre riscante, întrucât comportamentul agresiv va spori riscul de a fi implicați în accidente rutiere;
* să conducă atent, adoptând o conduită calmă și preventivă pe durata deplasării.