Mobilizare pe Dunărea Veche: se pregătește devierea cursului fluviului către Cernavodă – VIDEO

Publicat 1 aug. 2026, 13:38 Actualizat 1 aug. 2026, 13:45 Sursă Realitatea.net

Intervenție de urgență la Izvoarele, în județul Constanța. Echipele hidrotehnice și specialiștii au instalat un punct operațional pe Dunărea Veche, unde se fac măsurători pentru o posibilă deviere controlată a cursului fluviului, necesară menținerii alimentării cu apă a centralei nucleare de la Cernavodă.

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