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Atenționare meteo COD GALBEN: Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni ale țării

Vijelii, ploi torențiale și grindină

Vijelii, ploi torențiale și grindină

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 24 iul. 2026, 09:54

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică de Cod Galben pentru ziua de 24 iulie, valabilă în intervalul 12:00 – 21:00, care vizează cea mai mare parte a Munteniei, zona montană, sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei.

Instabilitate atmosferică accentuată în mai multe regiuni

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse sunt posibile căderi de grindină de mici și, izolat, de dimensiuni medii, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.

Cantități importante de apă în timp scurt

Meteorologii avertizează că ploile vor avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 20–30 l/mp, iar izolat acestea pot depăși 40–50 l/mp.

Astfel de acumulări pot provoca scurgeri importante de apă pe versanți, inundarea temporară a străzilor și dificultăți în trafic, în special în zonele urbane.

Zonele aflate sub Cod Galben

Atenționarea este valabilă pentru:

  • cea mai mare parte a Munteniei;

  • zona montană;

  • sud-vestul Moldovei;

  • sud-vestul Transilvaniei.

De asemenea, ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea local și în restul teritoriului, însă pe arii mai restrânse.

Recomandările autorităților

Specialiștii recomandă populației să urmărească informațiile meteorologice actualizate și să evite deplasările în timpul furtunilor puternice. De asemenea, este indicată evitarea adăpostirii sub copaci izolați sau în apropierea obiectelor care pot fi doborâte de vânt.

Administrația Națională de Meteorologie subliniază că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.

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