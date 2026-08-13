Steagul roșu, arborat din nou pe litoral. Salvamarii au cerut ajutorul polițiștilor pentru a scoate turiștii din apă

Steagul roșu a fost arborat din nou pe litoral, miercuri dimineață, din cauza condițiilor periculoase din mare. În stațiunea Jupiter, salvamarii au avut nevoie de sprijinul polițiștilor pentru a-i scoate pe turiști din apă, deși scăldatul era interzis.
Salvamarii au arborat încă de miercuri dimineață steagul roșu, care interzice scăldatul, din cauza condițiilor periculoase din mare. Valurile ajung la aproximativ doi metri în larg, iar curenții sunt foarte puternici. Autoritățile le recomandă turiștilor să respecte avertismentele și să nu intre în apă, întrucât marea poate deveni periculoasă în doar câteva secunde, inclusiv pentru înotătorii experimentați.
Mai mulți turiști, scoși din apă
În stațiunea Jupiter, salvamarii au intervenit pentru a scoate mai multe persoane din mare. O familie cu doi copii a întâmpinat dificultăți la ieșirea din apă din cauza curenților puternici.
Pe fondul vântului și al valurilor mari, riscul de accidente este ridicat. Salvamarii le cer turiștilor să rămână pe mal și să respecte indicațiile primite pe plajă.
„Facem încă o dată apel la turiști: Rămâneți pe mal și respectați indicațiile salvamarilor! Nu vă riscați viața pentru câteva minute în apă. Marea poate fi admirată și de pe mal”, transmit salvamarii.
Salvamarii monitorizează permanent condițiile din apă și sunt pregătiți să intervină în cazul în care apar situații de urgență.
„Atunci când steagul roșu este arborat, scăldatul este interzis. Nu este o recomandare și nu este o măsură care poate fi ignorată «doar pentru câteva minute». În astfel de condiții, intrarea în apă poate însemna expunerea la un risc real, atât pentru cei care intră în mare, cât și pentru salvamarii care ar putea fi nevoiți să intervină”, transmit autoritățile.
Ce înseamnă fiecare steag de pe litoral
Steagul roșu indică faptul că scăldatul este interzis. Steagul roșu cu galben arată că înotul este permis, iar zona este supravegheată de salvamari.
Steagul galben permite accesul în apă doar înotătorilor experimentați, în timp ce steagul alb-negru marchează o zonă destinată ambarcațiunilor.