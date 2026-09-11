25 de ani de la 11 septembrie. America își comemorează victimele | Analiză de Ana Maria Păcuraru

Publicat 11 sept. 2026, 07:52 Actualizat 11 sept. 2026, 07:56 Sursă Realitatea PLUS

Statele Unite marchează astăzi un sfert de secol de la atacurile teroriste din 11 septembrie, tragedia care a schimbat pentru totdeauna America și ordinea de securitate mondială. Aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața în cea mai gravă lovitură teroristă de pe teritoriul american. În acest an, Donald Trump va participa la ceremonia de la Pentagon, în timp ce alți membri ai administrației americane vor fi prezenți în celelalte două locuri ale tragediei, New York și Shanksville.

Distribuie articolul