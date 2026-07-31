Victor Cațavei (AUR): „România – o navă în derivă sub aspect economic – ca și rezultat al guvernărilor din ultimii 36 de ani”

Victor Cațavei, coordonatorul comisiei AUR “Investiții și Programe de Finanțare”, arată că economia României se confruntă cu un vârf de dificultăți majore, trecând prin deficite bugetare record în Uniunea Europeană și printr-o încetinire accentuată a creșterii financiare. Acesta precizează că măsurile fiscale luate pentru corectarea acestor derapaje pun o presiune mare pe populație.
„România functionează ca și „o navă în derivă”, realitatea economică actuală din 2026 fiind marcată de trecerea brutală de la o creștere rapidă la o recesiune tehnică și apoi la o stagnare aproape completă, conform analizelor instituțiilor internaționale de profil.
Deși direcția este profund incertă din cauza dezechilibrelor interne, economia nu este complet scufundată, fiind ținută la suprafață doar de fondurile europene (însă și acestea sunt accesate intr-o pondere infimă comparativ cu posibilitățile reale).
Produsul Intern Brut (PIB) al României a înregistrat o scădere de 1,1% în primul trimestru din 2026 comparativ cu anul trecut. Această contracție continuă declinul început la finalul anului 2025.
Marile agenții de rating, precum Standard & Poor’s (S&P) și Comisia Europeană, estimează o creștere economică aproape de 0% în 2026 (+0,1% sau chiar o ușoară contracție de -0,3% conform Erste Group.
Banca Națională a României (BNR) avertizează constant că țara se confruntă cu cele mai ample deficite fiscal și de cont curent din blocul comunitar. Statul cheltuiește mult mai mult decât încasează.
Creșterile salariale din anii trecuți au alimentat consumul artificial, iar actualul guvern a aplicat măsuri fiscale dure (creșteri de taxe) care acum blochează economia.
Astfel, economia României se confruntă cu un vârf de dificultăți majore, trecând prin deficite bugetare record în Uniunea Europeană și printr-o încetinire accentuată a creșterii financiare. Măsurile fiscale luate pentru corectarea acestor derapaje pun o presiune mare pe populație.
Relația dintre salarii și inflație în România este extrem de tensionată, deoarece scumpirile masive erodează direct puterea de cumpărare, blocând creșterea economică reală a populației.
Conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), inflația anuală se menține la un nivel îngrijorător de peste 10% (10,42% în iunie 2026).
Câștigul salarial mediu net din România oscilează în jurul valorii de 5.843 – 5.900 de lei. Deși pe hârtie salariile par mari, în realitate veniturile medii au înregistrat corecții negative în ultimele luni.
Această medie statistică este distorsionată de salariile foarte mari din management, energie sau sectorul bancar. Majoritatea covârșitoare a românilor câștigă mult sub această sumă.
În acest context, pachetul de măsuri economice propus de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) este structurat pe reducerea poverii fiscale asupra populației și IMM-urilor, pe optimizarea cheltuielilor administrative ale statului și pe protejarea resurselor naționale.
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) promovează un „buget alternativ” și o relaxare fiscală pentru firmele mici și angajați, în opoziție cu majorările de taxe, inclusiv:
Taxarea inversă a TVA: Introducerea acestui mecanism la nivel extins pentru a elimina frauda de tip carusel și evaziunea fiscală, măsură care ar aduce miliarde de euro la buget;
Reducerea taxării muncii: Scăderea contribuțiilor pe salarii pentru a lăsa mai mulți bani angajaților și a opri migrația forței de muncă;
Absorbția totală a fondurilor nerambursabile prin reducerea procedurilor birocratice până la „limita maximă permisă” de legislația europeană pentru a facilita accesul antreprenorilor și a instituțiilor locale la finanțări.
În sectorul energetic, AUR propune o politică axată pe suveranitate energetică, stoparea decarbonizării forțate și controlul majoritar al statului asupra resurselor naturale și companiilor strategice;
În plus, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) propune o restructurare profundă a administrației, cu scopul de a reduce cheltuielile administrative cu 1% din PIB pe an – în următorii patru ani”, a declarat Victor Cațavei.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026