Momente de panică pentru Diana Șoșoacă! Eurodeputata a fost rănită într-un accident rutier

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 16:48

Eurodeputata Diana Șoșoacă a fost transportată la spital după ce a fost implicată într-un accident rutier produs joi după-amiază pe bulevardul Iuliu Maniu din București. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, aceasta se afla în calitate de pasager într-unul dintre autoturismele implicate.

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