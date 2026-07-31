Lia Olguța Vasilescu pune tunurile pe Ilie Bolojan:”Dacă îl interesa criza fermierilor pleca din funcție”

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a lansat joi seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, moderată de Ana Maria Păcuraru, un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că nu îl interesează criza din agricultură. Edilul a susținut că fermierii români se află într-o situație fără precedent și a criticat lipsa măsurilor de sprijin, precum și restricțiile care afectează exporturile din sectorul zootehnic.
”Fermierii sunt într-o situație fără precedent”
”Dacă înțelegea cât este de gravă situația din agricultură, ar fi plecat din această funcție, pentru că, din păcate, un guvern interimar nu poate să adopte scheme de ajutor, nu poate să negocieze despăgubiri cu Uniunea Europeană, nu poate pune în practică niciun fel de măsură de sprijin. Și întrebarea mea este de ce mai stă acolo dacă tot nu poate să facă aceste lucruri?”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.
Mai mult, primarul municipiului Craiova a menționat că ”acum fermierii sunt într-o situație fără precedent”.
”România și Bulgaria sunt fraierii Europei care nu pot exporta nimic”
De asemenea, social-democrata a subliniat că restricțiile impuse în urma răspândirii pestei micilor rumegătoare afectează sectorul care avea o piață sigure de export.
”Când nu mai producem aproape nimic în România, acum moare și acest sector care avea o piață de desfacere sigură la export. Înțeleg că doar România și Bulgaria sunt fraierii Europei care nu pot exporta nimic în afara Uniunii Europene”, a mai spus edilul Craiovei.