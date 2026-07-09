România va găzdui unul dintre sediile noii Bănci pentru Apărare. Controverse legate de numirea lui Mircea Geoană în board-ul grupului

Publicat 9 iul. 2026, 09:54 Sursă realitatea.net

România va găzdui unul dintre sediile regionale ale noii Bănci pentru Apărare, Securitate și Reziliență în calitate de stat fondator, însă anunțul este însoțit de controverse. În spațiul public au apărut întrebări după ce fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a anunțat că face parte din board-ul grupului de dezvoltare al noii instituții financiare. Realitatea Plus i-a solicitat un punct de vedere și lui Mircea Geoana însă până la această oră nu avem un răspuns.

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