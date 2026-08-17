Sorin Grindeanu, atac la Bolojan: „Investitorii străini nu mai au încredere în politicile lui”

Sorin Grindeanu a lansat luni un nou atac la adresa politicilor economice promovate în timpul mandatului lui Ilie Bolojan, susținând că mai mulți indicatori arată o deteriorare a situației economice a României.
Președintele PSD a prezentat date referitoare la investițiile străine directe și a afirmat că acestea au înregistrat o scădere de 82% în primele șase luni ale anului. Potrivit lui Grindeanu, valoarea investițiilor a coborât de la aproximativ 3,7 miliarde de euro în 2025 la circa 670 de milioane de euro în perioada analizată.
Liderul social-democrat consideră că evoluția reprezintă un semnal negativ pentru economia României și susține că investitorii străini nu mai au aceeași încredere în direcția economică a țării.
Grindeanu a pus aceste rezultate în legătură directă cu măsurile adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și a acuzat actuala putere că încearcă să ascundă datele pe care românii ar trebui să le cunoască.
„Investițiile străine în mandatul premierului demis Bolojan sunt de 5,5 ori mai mici decât în 2025”, a afirmat liderul PSD, prezentând comparația dintre cele două perioade.
În același discurs, Grindeanu a făcut referire și la evoluția economică a României în raport cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. El susține că țara noastră a ajuns să înregistreze una dintre cele mai slabe evoluții economice din blocul comunitar.
Liderul PSD a criticat în special măsurile fiscale și economice adoptate de Guvern, despre care spune că au afectat mediul de afaceri și au redus atractivitatea României pentru investitorii străini.
Grindeanu a mai susținut că deficitul de cont curent s-a adâncit cu aproximativ 1,6 miliarde de euro, ceea ce, în opinia sa, reprezintă un alt semnal de alarmă privind situația economiei.
Declarațiile vin într-un context politic tensionat, în care PSD critică în mod repetat direcția economică asociată fostului Guvern Bolojan și cere măsuri pentru relansarea economiei și refacerea nivelului de trai.
Datele prezentate de Grindeanu reprezintă însă interpretarea politică a situației economice, iar cauzele evoluției investițiilor și ale indicatorilor economici trebuie analizate în contextul mai larg al economiei României și al evoluțiilor internaționale.
În acest context, PSD susține că este nevoie de o schimbare de direcție economică și de politici care să încurajeze investițiile și să redea încrederea mediului de afaceri.