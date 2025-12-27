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Reforma pensiilor speciale ajunge la CCR. Bolojan își pune mandatul pe masă dacă proiectul pică

Reforma pensiilor speciale ajunge la CCR. Bolojan își pune mandatul pe masă dacă proiectul pică

Reforma pensiilor speciale ajunge la CCR. Bolojan își pune mandatul pe masă dacă proiectul pică

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 27 dec. 2025, 11:26

CCR se pregătește de o ședință decisivă privind reforma pensiilor speciale ale magistraților.

CCR se pregătește de o ședință decisivă privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Proiectul, asumat de premierul Ilie Bolojan în Parlament, ajunge mâine la vot într-o atmosferă tensionată, cu mize politice uriașe.

Premierul a anunțat public că își va da demisia dacă reforma nu va trece de controlul de constituționalitate. Situația pune presiune atât pe judecători, cât și pe Guvern, pentru că un eventual aviz negativ ar putea declanșa o criză politică.

Proiectul prevede creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru judecători și procurori și limitarea pensiei la 70% din salariul net. CSM s-a opus acestor modificări, iar Înalta Curte a cerut intervenția CCR. Ședința a fost amânată de mai multe ori și este stabilită mâine la ora 13:00.

Decizia judecătorilor CCR va stabili nu doar viitorul pensiilor speciale, ci și direcția Guvernului Bolojan.

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