LUCRĂRILE PE LOTUL 2 AL AUTOSTRĂZII A7, APROAPE DE FINALIZARE. GRINDEANU: „CIRCULAȚIA S-AR PUTEA DESCHIDE LA SFÂRȘIT DE IUNIE”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat joi că lucrările pe lotul 2 al autostrăzii A7 sunt într-un stadiu foarte avansat.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat joi că lucrările pe lotul 2 al autostrăzii A7 sunt într-un stadiu foarte avansat și că există șanse mari ca acest segment să fie deschis circulației la sfârșitul lunii iunie.

Alături de directorul CNAIR, Cristian Pistol, Grindeanu a inspectat șantierul și a precizat că progresul fizic al lucrărilor este estimat la 98-99%. Cu toate acestea, mai sunt de remediat unele probleme tehnice la trei poduri, pentru care a fost solicitată o expertiză tehnică ce va stabili soluțiile necesare.

„Progresul lucrărilor pe lotul 2 al autostrăzii este de aproximativ 98-99%. Sunt trei poduri unde s-au identificat anumite probleme care trebuie remediate. Am comandat o expertiză care va oferi soluţii", a declarat Grindeanu.

Lotul 2 face parte din tronsonul Mizil – Pietroasele, în lungime de 28,35 kilometri, iar lucrările sunt realizate de o asociere româno-bulgară. În urmă cu două luni, stadiul fizic al acestui tronson era deja la 98,6%.

În prezent, autoritățile estimează că lotul ar putea fi dat în folosință în a doua jumătate a lunii iunie, dacă toate remediile vor fi realizate la timp. Este o veste importantă pentru șoferii din zonă, întrucât acest tronson va fluidiza traficul și va contribui la conectivitatea regiunii.

Ministrul Transporturilor a mai menționat anterior că anul acesta se va putea circula pe cel puțin 49 de kilometri din Autostrada Moldovei, între Focșani și Adjud. Până la finalul anului 2026, se estimează că toți cei 319 kilometri ai autostrăzii A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi finalizați, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

