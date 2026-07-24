Economie· 1 min citire

Ipocrizia lui Radu Miruță. Pe cine dă vina pentru criza economică din România

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat24 iul. 2026, 09:02
SursăRealitatea.net

Ipocrizie fără margini din partea ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță. Acesta susține că România nu o duce prost din cauza sprijinului acordat Ucrainei, ci din cauza celor care, timp de 36 de ani, „au risipit și au furat bani publici”, conform Realitatea PLUS.

Miruță respinge și acuzațiile potrivit cărora banii din programul SAFE ar ajunge în principal la companii străine. El afirmă că aproximativ 60% din fonduri ar urma să rămână în România, prin investiții în industria națională de apărare, locuri de muncă și dezvoltarea capacităților de producție. Ministrul interimar susține că proiectele SAFE au fost prezentate transparent, publicate pe site-ul Ministerului Apărării și discutate în Parlament. Totodată, acesta afirmă că nu ascunde problemele găsite în minister și că încearcă să le repare.

„România nu se schimbă prin propagandă, minciună și scandal. România se schimbă spunând adevărul, reparând ceea ce este greșit și având curajul să luăm decizii corecte, chiar și atunci când sunt dificile”, a transmis Radu Miruță.

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