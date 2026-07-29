General (r) Gabriel Oprea: „Deșteaptă-te, române!” rămâne glasul unei națiuni care crede în Dumnezeu, Patrie, Familie și Onoare

Cu prilejul Zilei Imnului Național, generalul (r) Gabriel Oprea a transmis un mesaj în care a subliniat că „Deșteaptă-te, române!” reprezintă vocea unei națiuni care nu încetează să creadă în valorile fundamentale ale identității românești: Dumnezeu, Patria, Familia și Onoarea.

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