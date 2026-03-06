Daciana Sârbu anunță că fiica sa și a lui Victor Ponta a ajuns în țară

Sursă: realitatea.net

„N-o să mǎ oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciuni. Astăzi mi-am strâns copilul în brațe”

Fosta soție a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, a anunțat că fiica lor, Irina, a ajuns în România după mai multe zile în care nu a reușit să plece din zona Golfului, în contextul tensiunilor din regiune. Potrivit declarațiilor făcute anterior de fostul premier, adolescenta nu ar fi putut pleca spre România din Oman din cauza unei interdicții impuse de ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Într-o postare pe Facebook, Daciana Sârbu a spus că ultimele zile au fost unele extrem de grele, precizând că a trăit momente de teamă și frustrare ca mamă, după ce speranța că își va vedea copilul revenind acasă a fost pusă sub semnul întrebării.

Irina Ponta a ajuns în țară

„Cam aşa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simţit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea şi nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristeţe, cu îngrijorare pentru copilul meu şi privat. Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simţit pe lângă disperare, furia şi frustrarea unei mame căreia i se ia speranţa că i se întoarce copilul acasă şi am reacţionat”, a scris Sârbu.

Daciana Sârbu a făcut publice și conversații primite de fiica sa din partea companiilor aeriene, potrivit cărora mai multe zboruri au fost anulate din cauza situației de securitate din regiune. Este vorba despre cursele Abu Dhabi – Istanbul din 1 martie, Dubai – Paris din 6 martie și Abu Dhabi – Istanbul din 7 martie.

Daciana Sârbu: „N-o să mă oprească nimic!”

În toate cazurile, companiile aeriene au invocat motive de forță majoră sau riscuri de securitate. De asemenea, ea a făcut publice alerte primite de fiica sa în care oamenii erau sfătuiți să se adăpostească, precum și o imagine surprinsă în timpul atacurilor din zonă.

„N-o să mă oprească nimic, nici măcar valul de ură şi minciunile aruncate asupra mea astăzi. Adevărul rămâne adevăr, iar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată”, a transmis ea.

Fosta eurodeputată le-a mulțumit totodată celor care i-au oferit sprijin în aceste zile dificile. „Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în braţe. Vă mulţumesc pentru mesajele voastre de încurajare şi pentru gândurile bune care m-au făcut să mă simt mai puţin singură”, a adăugat Sârbu.

Controversa privind repatrierea

Daciana Sârbu a anunțat încă de joi seară că va depune o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Ea susține că fiica sa, în vârstă de 17 ani și 11 luni, nu a fost inclusă printre cetățenii români aflați în Emiratele Arabe Unite care au fost repatriați de Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit explicațiilor oferite de Sârbu, Irina Ponta se afla în Emiratele Arabe Unite pentru a susține un interviu la Universitatea din Abu Dhabi, după ce fusese selectată într-un program educațional. Ea a afirmat că justificarea primită pentru neînscrierea fiicei sale pe lista pasagerilor a fost că situația ar reprezenta „o vulnerabilitate de imagine”.

Acuzațiile lui Victor Ponta

Fostul premier Victor Ponta a acuzat, la rândul său, că fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în țară din Oman, susținând că decizia ar fi fost luată la ordinul ministrului de Externe, Oana Țoiu.