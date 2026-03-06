Actualitate· 1 min citire

Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG privind reforma administrației publice centrale și locale

6 mar. 2026, 19:21
Actualizat: 6 mar. 2026, 19:21
Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG privind reforma administrației publice centrale și locale

Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG privind reforma administrației publice centrale și locale

Articol scris de Realitatea de Oradea
Sursă: realitatea.net

Ilie Bolojan declara la acea dată că cele două ordonanțe respectă Constituția.

Avocatul Poporului a transmis, vineri, o sesizare la Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu Ordonanța de Urgență a Executivului care vizează reforma administrației publice centrale și locale, potrivit Agerpres.

Guvernul a adoptat pe 24 februarie două Ordonanțe de Urgentă care vizează reforma administrației publice și relansarea economică.

Premierul Ilie Bolojan declara la acea dată că cele două ordonanțe respectă Constituția și au fost adoptate în ședința de Guvern fără observații, beneficiind de avize favorabile din partea tuturor ministerelor.

Citește și:

Mai multe articole despre

avocatul, poporului, oug, reforma, administratie, bolojan

Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate