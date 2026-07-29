Cristian Vântu (senator AUR): „Cu medicii nu negociezi prin șantaj, Ilie!”

Senatorul AUR Cristian Vântu a transmis, într-un mesaj dedicat prim-ministrului demis Ilie Bolojan, că acesta a reușit, într-un an de guvernare, să creeze o criză fără precedent în sistemul sanitar, cu peste 50.000 de angajați aflați în grevă, sute de spitale blocate și milioane de români rămași fără acces normal la servicii medicale.
Potrivit senatorului AUR, reducerea veniturilor personalului medical va accelera exodul medicilor și al asistenților medicali, în timp ce Guvernul continuă să ignore consecințele asupra sistemului de sănătate.
„Peste 50.000 de angajați din sănătate sunt în grevă, 400 de spitale sunt blocate, iar milioane de români care plătesc 10% din venituri pentru CASS nu au acces la servicii de sănătate.
Asta a reușit să facă premierul demis Ilie Bolojan, căruia vreau să-i transmit că nu poți să scazi venitul unui medic de la ATI sau de la UPU cu până la 4.000 de lei pe lună și să te aștepți ca aceștia să nu părăsească sistemul. Nu vor accepta. Vor pleca. Și problema este că nici până acum nu erau suficienți, mai ales în UPU și ATI.
Cu medicii nu negociezi prin șantaj, Ilie, ci te bucuri dacă vor ei să negocieze cu tine. La fel și cu asistentele medicale.
Oamenii aceștia sunt printre cei mai căutați profesioniști de pe piața internațională a muncii, iar tu ar trebui să te bucuri că mai doresc să lucreze în România, în condițiile în care, și înainte de legea pe care ai propus-o, veniturile lor erau mult sub nivelul celor din alte state. Ca să nu mai vorbim despre condițiile de muncă.
Știu că te revoltă și văd că ești turbat că nu poți să-i șantajezi, însă îți aduc aminte că acești oameni învață între 10 și 12 ani, în funcție de specialitate, doar ca să aibă dreptul de liberă practică. La 30 de ani încep să câștige un venit care să le permită să-și întemeieze o familie. Acest sacrificiu costă, Ilie. Cât ai vrea să câștige? Cât un primar din Oradea? Pentru asta nu este nevoie decât de o lună de campanie electorală și puțin tupeu.
Apartenența la Uniunea Europeană nu a însemnat doar deschiderea pieței de retail pentru firmele franceze sau germane, pe care tu, Ilie, le protejezi, ci și deschiderea pieței muncii pentru angajații români, care au dreptul să lucreze în ce țară doresc.
Iar cei mai vânați angajați din lume, nu doar din Europa, sunt exact cei cu care tu te-ai gândit să te iei la trântă: cei din sănătate. Iar asta îți va fi fatal, Ilie. Te asigur.
Dacă nu te-am putut trimite acasă acum două luni, când am votat moțiunea de cenzură, te asigur că te vor trimite acasă acum medicii. Și mă bucur să fiu unul dintre ei. O dovadă în plus că este mai important să fii medic decât să fii senator.
De când ai provocat această criză, primesc din nou sute de oferte de muncă în străinătate, ca acum 20 de ani. Angajatorii externi își freacă acum mâinile, Ilie.
Ori nu înțelegi asta, ceea ce este o gravă eroare, ori o faci intenționat, ceea ce este înaltă trădare. Pentru că, dacă medicii vor părăsi sistemul și țara, tu vei fi singurul vinovat.
Între 2010 și 2020, am fost evaluator pentru General Medical Council. Am intervievat și evaluat anual sute de medici români care lucrau în Marea Britanie. Cunosc motivele pentru care au plecat și știu de ce nu mai vor să vină acasă.
Știu și cât de greu le-a fost să se întoarcă celor care au făcut-o. Eu însumi am fost unul dintre aceștia. Dar mai știu și că, dacă vor mai pleca o dată, nu vor mai reveni niciodată. Și, foarte probabil, vor mai duce cu ei și pe alții.
Situația este identică în cazul asistenților medicali. Sunt pline clinicile de top de pe Harley Street din Londra de asistente și asistenți români. La fel se întâmplă în Germania, Franța și în alte țări europene, dar și în Orientul Apropiat, pentru că nu doar Europa ne face concurență pe această piață a forței de muncă din sănătate.
În afară de asta, Ilie, nu poți să spui că nu ai bani să plătești angajații din sănătate atât timp cât tu iei de la fiecare angajat 10% CASS, pe care îi bagi în bugetul consolidat, nu îi dai direct sănătății. Despre asta de ce nu spui nimic? Unde sunt banii pe care îi iei românilor pentru sănătate și îi împarți cum vrei tu?
La salariul mediu brut din România, care este de 9.500 de lei, asta înseamnă 950 de lei pe lună de persoană. Adică 190 de euro pe lună iei românilor pentru sănătate, iar tu ne spui că nu poți plăti personalul medical? Păi, pentru această sumă, orice român își poate face o asigurare privată la unele dintre cele mai mari companii din lume, nu în sistemul de sănătate de stat, pe care voi l-ați băgat în faliment.
Asta aș vrea să audă Ilie Bolojan. Și nu, nu-i voi spune domnul Bolojan, pentru că situația pe care a creat-o nu prea acomodează astfel de formule de politețe.
Pe lângă criza fără precedent din sănătate, acest om a reușit, într-un an și jumătate, să doboare opt din nouă indicatori macroeconomici.
Am ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană la inflație, cu un procent dublu față de următoarea țară. A reușit să ne ducă pe ultimul loc, după Bulgaria, la puterea de cumpărare și, mai nou, în situația de a avea cea mai scumpă motorină. Dacă o vom mai avea și pe aceea, asta rămâne de văzut.
Du-te, Ilie, acasă! Pentru a conduce o țară este nevoie de mult mai multe calități decât de încăpățânare.
În primul rând, este nevoie de empatie față de poporul tău, nu de obediență față de liderii de la Bruxelles, care îți cer să ne sacrifici pe noi pentru victoria iluzorie a lui Zelenski în Ucraina. Tu ai jurat să servești poporul acesta, nu alte popoare. Românii s-au săturat să te încrunți la ei.
Te-am demis în Parlament de peste două luni, iar tu continui să faci praf întreaga țară. Pleacă acasă, la Oradea, Ilie! Ajunge. Enough is enough sau Genug ist genug, că știu că preferi limba germană. Adio!”, a declarat senatorul AUR Cristian Vântu.
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