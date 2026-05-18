Anca Alexandrescu, despre culisele negocierilor de la Cotroceni: "După discuțiile de astăzi nu vom avea niciun rezultat". Întâlniri cruciale zilele viitoare

Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, a prezentat, luni, într-o intervenție telefonică la Televiziunea Poporului, detalii explozive din culisele negocierilor de la Palatul Cotroceni. Ce scenarii se află în aceste momente pe masa președintelui Nicușor Dan și ce nume sunt vehiculate aflăm în exclusivitate de la Anca Alexandrescu.

"Prima informație pe care v-o dau este că, probabil, la sfârșitul zilei de astăzi nu vom avea niciun rezultat. Sunt doar discuții exploratorii, ca să o citez pe doamna Gheorghiu.

Deja președintele Nicușor Dan i-a anunțat pe cei care au participat că până mâine adună părerile tuturor partidelor și că va mai fi o serie de întâlniri la sfârșitul săptămânii.

Din discuțiile avute până la această oră nu se conturează încă o formulă de guvernare. Nicușor Dan s-a poziționat destul de neutru, foarte calm. A întrebat interlocutorii cum văd profilul de prim-ministru. PSD-ul a spus foarte clar că nu susține un guvern tehnocrat și un premier tehnocrat. Mai mult de atât, înțeleg că PSD-ul a spus că este în măsură să facă o majoritate în Parlament, să obțină cele 233 de voturi necesare investirii unui nou guvern.

Nicușor Dan a fost acompaniat (...) și de mai mulți consilieri. În cadrul discuțiilor și consilierii au pus întrebări și chiar au avansat variante de guvern cu premier - ce părere ar avea de un premier tehnocrat cu miniștrii politici de la toate partidele din fosta alianță de guvernare.

A existat și un dialog între Nicușor Dan și consilieri în timpul acestei discuții. La la fel a fost și la AUR, aceeași discuție exploratorie lungă, foarte multe variante.

Nu se conturează în acest moment nicio variantă. Este foarte clar că cel mai mare partid aflat acum în Parlament, PSD-ul, sub nicio formă nu va vota un premier tehnocrat și nici nu este de acord cu un astfel de guvern de tehnocrați. Au spus că sunt dispuși să își asume guvernarea cei de la PSD, la fel și cei de la AUR. Pe măsură ce voi afla detalii suplimentare, am să revin către voi cu informații", a declarat Anca Alexandrescu.