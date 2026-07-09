Guvernul a pus la punct mecanismul prin care șoferii cu amenzi neplătite pot rămâne cu permisul suspendat

Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor articolului XVII din OUG nr. 7/2026, stabilind cadrul procedural necesar pentru punerea în aplicare a măsurii de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor contravenționale pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice.

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