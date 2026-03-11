Unde poți vedea filmele nominalizate la Oscar

Gala premiilor Oscar se desfășoară în noaptea de duminică (15 martie) spre luni, iar dacă nu ai apucat încă să vezi cele 10 producții nominalizate la premiul pentru Cel mai bun film din 2025, mai ai doar câteva zile pentru a recupera.

Ceremonia va avea loc în celebrul Dolby Theatre din Los Angeles și va începe la ora 01:00. Nominalizările pentru cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar au fost anunțate pe 22 ianuarie de actorii Danielle Brooks și Lewis Pullman. În acest an apare și o categorie nouă, „Best Casting”, dedicată directorilor de casting și rolului lor în realizarea filmelor.

Filmele care concurează pentru marele trofeu al serii, „Best Picture”, sunt:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Unde poți vedea Bugonia în România

Filmul regizat de Yorgos Lanthimos, cu Emma Stone și Jesse Plemons în rolurile principale, a primit 4 nominalizări la Oscar, printre care pentru cel mai bun scenariu adaptat și cea mai bună actriță în rol principal (Emma Stone). Producția a fost proiectată în cinematografele din România în toamnă, însă pentru o perioadă scurtă. În prezent, poate fi urmărită doar online, pe platformele Rakuten și Prime Video, unde este disponibilă pentru închiriere sau cumpărare.

Unde poți vedea F1 în România

Filmul F1, cu Brad Pitt și Damson Idris în roluri principale, urmărește povestea unui pilot veteran care revine în competiții pentru a-și sprijini un prieten. Producția a avut un succes major la box-office, depășind 600 de milioane de dolari la nivel global și devenind cea mai profitabilă lansare Apple de până acum. După premiera din vară, filmul mai poate fi văzut în România doar online, pe Rakuten, unde este disponibil pentru achiziție. Are 4 nominalizări la Oscar 2026.

Unde poți vedea Frankenstein în România

Frankenstein, regizat de Guillermo del Toro, este una dintre principalele producții ale Netflix din acest sezon de premii. Filmul a primit 9 nominalizări la Oscar, deși niciuna pentru interpretare actoricească. În distribuție se află Oscar Isaac, în rolul doctorului, și Jacob Elordi, care interpretează monstrul creat de acesta. Producția a fost lansată la finalul anului trecut și poate fi urmărită exclusiv pe Netflix.

Unde poți vedea Hamnet în România

Hamnet a strâns 8 nominalizări la Oscar și a ajuns în cinematografele din România abia la începutul acestui an. Drama îi poate aduce lui Jessie Buckley statueta pentru cea mai bună actriță în rol principal. Filmul mai rulează încă în cinematografe din țară. Deocamdată, nu este disponibil pe platforme de streaming.

Unde poți vedea Marty Supreme în România

La fel ca Hamnet, Marty Supreme a intrat recent în cinematografele românești, însă în prezent mai rulează doar la Cinemax Veranda din București. Filmul este regizat de Josh Safdie și îi oferă lui Timothée Chalamet una dintre cele mai mari șanse din carieră de a câștiga premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal. Pelicula are 9 nominalizări și nu poate fi vizionată încă online.

Unde poți vedea One Battle After Another în România

One Battle After Another a obținut 13 nominalizări la Oscar și a fost unul dintre cele mai așteptate filme ale anului 2025. Regizat de Paul Thomas Anderson, filmul este considerat unul dintre favoriții serii în privința numărului de statuete câștigate. În România poate fi urmărit pe platforma de streaming HBO Max sau poate fi închiriat ori cumpărat de pe Rakuten.

Unde poți vedea The Secret Agent în România

The Secret Agent este cel mai recent dintre filmele nominalizate la „Best Picture” care a ajuns în cinematografele românești. Producția braziliană, cu Wagner Moura în rol principal, a primit 4 nominalizări la Oscar și continuă seria succeselor recente ale cinematografiei braziliene, după I’m Still Here, nominalizat anul trecut. Filmul poate fi văzut în continuare în majoritatea cinematografelor din țară.

Unde poți vedea Sentimental Value în România

Sentimental Value este celălalt film străin nominalizat la premiul pentru cel mai bun film, alături de The Secret Agent. Producția norvegiană a adunat 9 nominalizări și mai rulează în București doar la Cinemax Veranda în această săptămână. Filmul i-ar putea aduce lui Stellan Skarsgård primul Oscar din carieră.

Unde poți vedea Sinners în România

Sinners a stabilit un record istoric la anunțarea nominalizărilor din 22 ianuarie, depășind performanța filmelor La La Land și Titanic, care aveau câte 14 nominalizări. Producția a obținut nu mai puțin de 16, o realizare remarcabilă pentru un film horror, gen rar recompensat de Academie. Regizat de Ryan Coogler și cu Michael B. Jordan într-un dublu rol, filmul este disponibil în România pe HBO Max sau pe Rakuten, unde poate fi închiriat sau cumpărat.

Unde poți vedea Train Dreams în România

Train Dreams este una dintre surprizele listei de nominalizări la categoria Best Picture din 2026. Deși este o producție mai mică și nu a atras foarte multă atenție la alte gale de premii, filmul a primit 4 nominalizări la Oscar. În România poate fi urmărit exclusiv pe Netflix.