Raport ONU: deportarea copiilor ucraineni de către Rusia ar constitui crime împotriva umanității

O comisie internațională de anchetă a Organizația Națiunilor Unite a acuzat Rusia că ar fi comis crime împotriva umanității prin deportarea forțată a copiilor din Ucraina în teritoriul rus sau în zone aflate sub controlul Moscovei.

Concluziile apar într-un nou raport prezentat marți, după o investigație amplă asupra încălcărilor dreptului internațional în timpul războiului.

Potrivit anchetatorilor, autoritățile ruse ar fi deportat și transferat ilegal mii de copii ucraineni, iar în multe cazuri ar fi îngreunat sau întârziat în mod nejustificat repatrierea acestora către familiile lor sau către statul ucrainean.

Raportul menționează că ancheta a analizat cel puțin 1.205 cazuri documentate, provenite din mai multe regiuni ale Ucrainei afectate de conflict. Majoritatea copiilor implicați în aceste cazuri nu au fost încă returnați în țara lor.

Datele prezentate de autoritățile ucrainene indică însă că amploarea fenomenului ar putea fi mult mai mare. Kievul susține că aproape 20.000 de copii ar fi fost luați din zonele ocupate și transportați în Rusia de la începutul invaziei ruse în 2022.

Anchetatorii ONU subliniază că acești copii reprezintă o categorie extrem de vulnerabilă și că deportarea sau transferul lor forțat poate avea consecințe ireversibile asupra identității, educației și viitorului lor.

De-a lungul conflictului, comunitatea internațională a condamnat în repetate rânduri aceste practici. În 2023, Curtea Penală Internațională a emis chiar mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al comisarului rus pentru drepturile copilului, acuzați de deportarea ilegală a copiilor ucraineni din teritoriile ocupate.

Autoritățile de la Moscova resping acuzațiile și afirmă că mutarea unor copii din zonele de conflict ar fi fost realizată pentru a-i proteja de ostilități.

Cu toate acestea, ancheta ONU concluzionează că transferurile au fost sistematice și ilegale, ceea ce ar putea constitui crime împotriva umanității conform dreptului internațional.