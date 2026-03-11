Dosar penal. Doi polițiști orădeni ajung în fața instanței pentru că au făcut sex în public

Imaginile de pe camerele de supraveghere ale unui club din Oradea au trimis doi polițiști BCCO direct în boxa acuzaților. Agenții sunt judecați pentru fapte de exhibiționism și încălcarea ordinii publice, după ce au întreținut raporturi sexuale în prezența clienților localului. Probele video administrate de anchetatori sunt considerate decisive pentru stabilirea vinovăției celor doi ofițeri în procesul care tocmai a început.

O anchetă penală de amploare, declanșată de un incident controversat petrecut în inima orașului Oradea, a ajuns recent în faza de judecată, punând sub semnul întrebării conduita profesională în cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate. Totul a început în noaptea de 20 decembrie 2024, în jurul orei 1:00, când doi polițiști, o femeie și un bărbat, au fost protagoniștii unor scene de natură sexuală în incinta clubului Columbus. Evenimentul nu a trecut neobservat, actele de exhibiționism desfășurate chiar în zona barului fiind surprinse atât de privirile uluite ale clienților, cât și de sistemul de supraveghere video al localului, ale cărui înregistrări au devenit ulterior probele fundamentale ale acuzării.

Intervenția angajaților localului a fost promptă, barmanul de serviciu procedând la evacuarea imediată a celor doi din incintă. Cu toate acestea, conflictul cu normele de conviețuire socială a continuat și în pasajul exterior, situație care a determinat personalul să solicite intervenția autorităților prin numărul de urgență 112. Această sesizare a pus în mișcare mecanismele judiciare, conducând la deschiderea unui dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri, instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Dilema procurorilor: Foști sau actuali polițiști?

Rechizitoriul emis pe 20 februarie 2026 oferă detalii frapante despre natura faptelor, procurorii reținând că inculpații C.A.F. și D.C.E. au săvârșit acte sexuale explicite și gesturi de satisfacere a sexualității într-un spațiu accesibil publicului larg. Un aspect care a generat confuzie în spațiul public este statutul actual al celor doi în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. În timp ce documentele Parchetului îi descriu ca fiind „foști lucrători de poliție”, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au precizat că aceștia sunt încă polițiști activi, fiind însă puși la dispoziție pe durata procesului, o măsură administrativă standard care le limitează atribuțiile până la o decizie definitivă.

Procesul, înregistrat recent la Judecătoria Oradea, a intrat deja într-o zonă de discreție legală. Începând cu data de 9 martie, dosarul nu mai poate fi consultat pe portalul instanțelor de judecată, ca urmare a unei solicitări depuse de cei doi inculpați. Aceștia au uzat de dreptul legal de a cere ca judecata să se desfășoare fără accesul publicului, invocând necesitatea protejării imaginii și a vieții private, o procedură admisă de magistrați în cazurile care pot aduce atingeri grave demnității părților implicate.

Perspectiva juridică și viitorul profesional în structura BCCO

Dincolo de componenta penală a dosarului, cazul rămâne un test de imagine pentru BCCO Oradea, o unitate de elită a poliției române. Declarațiile martorilor oculari, coroborate cu analiza cadru cu cadru a imaginilor de pe camerele de supraveghere, vor cântări greu în stabilirea verdictului final. Magistrații vor trebui să determine dacă manifestările celor doi au depășit pragul unei simple contravenții, intrând în sfera infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, care presupune o tulburare gravă a ordinii și liniștii publice prin gesturi degradante.

În paralel cu desfășurarea procesului penal, structurile interne ale Poliției Române monitorizează evoluția cazului pentru a decide dacă se impun măsuri administrative definitive, precum destituirea din funcție. Deznodământul acestei cauze va stabili nu doar sancțiunile penale aplicabile, ci și standardul de conduită pe care instituția îl impune agenților săi, chiar și în afara orelor de program, într-un efort de a restaura încrederea publicului în integritatea celor care veghează la respectarea legii.