Trump își avertizează aliații din NATO: „Apărați-vă singuri” pe fondul crizei petrolului

Donald Trump a transmis un nou mesaj dur către aliații din NATO, criticând lipsa de sprijin în eforturile de redeschidere a Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran.

Într-o postare pe Truth Social, liderul american a sugerat că statele nemulțumite de creșterea prețurilor la combustibili ar trebui să se descurce pe cont propriu.

„Va trebui să învățați să vă apărați singuri. SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, așa cum nici voi nu ați fost alături de noi”, a scris Trump. Acesta a adăugat că Iranul ar fi fost „practic decimat” și că „partea dificilă a trecut”, îndemnând aliații să își procure singuri petrolul.

Președintele SUA a mai sugerat că partenerii ar trebui să cumpere combustibil pentru avioane din Statele Unite, afirmând că există suficiente resurse disponibile.

Declarațiile vin într-un context tensionat pe piața energiei. În aceeași zi, prețul mediu al benzinei în Statele Unite a depășit pragul de 4 dolari pe galon pentru prima dată din 2022, pe fondul scumpirilor globale.

Potrivit datelor furnizate de organizația AAA, un galon de benzină obișnuită a ajuns la o medie de 4,02 dolari, cu peste un dolar mai mult față de perioada de dinaintea izbucnirii conflictului din 28 februarie.

Mesajul lui Trump reflectă tensiunile tot mai mari dintre Washington și partenerii săi, pe fondul crizei energetice și al situației din Orientul Mijlociu.