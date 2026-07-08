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Actualitate· 2 min citire
Scandal uriaș în sistemul penitenciar! Doi polițiști ar fi aplicat o „corecție” autorului crimei din Grădina Botanică
Poliția penitenciară
Doi agenți de poliție penitenciară de la Penitenciarul Rahova au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de tortură asupra unui deținut. Potrivit unor surse judiciare, victima este tânărul condamnat pentru crima comisă în 2023 în Grădina Botanică din Craiova.
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