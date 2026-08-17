Istvan Kovacs, lăsat pe dinafară de UEFA după scandalul din Champions League

Istvan Kovacs nu a primit nicio delegare din partea UEFA pentru meciurile din prima manșă a play-off-ului Champions League și Europa League, după ce arbitrul român a fost în centrul unui moment controversat în partida dintre Bodo/Glimt și Union Saint-Gilloise.
„Centralul” în vârstă de 41 de ani a condus săptămâna trecută returul dintre formația norvegiană și echipa belgiană la care evoluează Darius Olaru. Partida s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-2 după prelungiri, iar Bodo/Glimt a obținut calificarea în play-off după 6-5 la general.
Una dintre cele mai discutate faze ale meciului a avut loc în finalul timpului regulamentar, când Kamiel Van De Perre a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben. Bodo/Glimt a profitat ulterior de superioritatea numerică și a reușit să meargă mai departe în competiție.
Decizia lui Istvan Kovacs i-a nemulțumit puternic pe belgieni. La finalul partidei, arbitrul român a fost confruntat chiar de patronul formației Union Saint-Gilloise, iar antrenorul David Hubert a avut, la rândul său, un discurs critic la adresa brigăzii.
Tehnicianul belgienilor a contestat în special primul cartonaș galben primit de Van De Perre și a susținut că partida nu a fost gestionată corespunzător de arbitrul român.
În urma controverselor de la meciul din Norvegia, Kovacs nu a fost inclus de UEFA pe lista arbitrilor delegați la prima manșă a play-off-ului celor două competiții europene. Rămâne de văzut dacă arbitrul român va primi o delegare în partidele retur sau în fazele următoare ale competițiilor.
Istvan Kovacs a revenit între timp în SuperLiga României, unde a fost delegat la un meci și a atras din nou atenția după ce s-a fotografiat înaintea partidei alături de un lider de galerie.
Pentru moment, absența sa din delegările UEFA reprezintă un episod neobișnuit pentru unul dintre cei mai importanți arbitri români ai ultimilor ani, mai ales după o perioadă în care Kovacs a fost prezent constant la meciuri importante din fotbalul european.