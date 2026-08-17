Actualitate· 2 min citire

Debitul Dunării se prăbușește la valori istorice. Ce se va întâmpla în următoarele zile

Debitul Dunării se prăbușește la valori istorice

Debitul Dunării se prăbușește la valori istorice

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 17 aug. 2026, 15:02

Dunărea continuă să scadă și a atins un nou minim istoric, pe fondul secetei severe și al valurilor de caniculă care au afectat Europa. Debitul fluviului la intrarea în România a coborât la 1.350 m³/s, mult sub media multianuală pentru luna august, iar prognoza pentru următoarele zile indică o nouă scădere.

Dunărea a ajuns la 1.350 m³/s la intrarea în țară

În intervalul 16 august 2026, ora 07.00 – 17 august 2026, ora 07.00, debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, a înregistrat o scădere ușoară, până la valoarea de 1.350 m³/s. Nivelul este mult sub media multianuală a lunii august, care este de 3.900 m³/s.

Potrivit datelor prezentate, Dunărea a atins astfel un nou minim istoric. Situația este determinată de perioada îndelungată de secetă și de temperaturile ridicate care au afectat regiunea.

În aval de Porțile de Fier, debitele au rămas staționare pe sectoarele Gruia – Calafat, Corabia – Zimnicea, Galați – Isaccea și la Călărași. În schimb, scăderi au fost înregistrate la Bechet și Tulcea, precum și pe sectoarele Giurgiu – Oltenița și Cernavodă – Brăila.

Debitul va coborî la 1.300 m³/s

Prognoza pentru intervalul 17 august 2026, ora 07.00 – 24 august 2026, ora 07.00 arată că situația va continua să se deterioreze în zilele următoare.

La Baziaș, debitul Dunării este estimat să se mențină la aproximativ 1.350 m³/s în primele trei zile ale perioadei de prognoză. Ulterior, acesta ar urma să scadă la 1.300 m³/s.

Și în aval de Porțile de Fier sunt prognozate scăderi ușoare ale debitelor.

Valoarea estimată pentru următoarele zile este astfel de aproape trei ori mai mică decât media multianuală pentru luna august, de 3.900 m³/s.

Debitele scăzute afectează și zona Cernavodă

Minimele record ale debitului Dunării au dus la oprirea reactoarelor centralei nucleare de la Cernavodă, în ciuda eforturilor depuse de autorități, agravând criza energetică care afectează România.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dunăredebitul Dunăriiportile de fier

Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe